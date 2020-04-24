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Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о мерах поддержки экономики со стороны банков в условиях пандемии коронавируса.

Во встрече с российским лидером приняли участие главы крупнейших российских кредитных организаций. Путин отметил, что необходимо продолжать помогать предприятиям, чтобы они не останавливали работу и платили зарплату своим сотрудникам. Также глава государства указал на необходимость помощи гражданам в сфере кредитования.

«О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отра­ботать все этапы их реализа­ции, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли восполь­зоваться те, кто в ней действительно нуждается», — заявил Владимир Путин.

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При этом президент призвал воздержаться от абстрактных обещаний, которые не влияют на жизнь людей, никому не нужны, а эффект от выделяемых ресурсов на такие решения будет низким.

Отдельно российский лидер подчеркнул, что необходимо сохранить устойчивость банковской системы и не допустить сбоев в работе кредитных организаций, а также накопления плохих долгов.

Путин напомнил банкам, что они уже взяли на себя серьезную нагрузку по антикризисной помощи клиентам, но от них зависит, чтобы все меры поддержки сработали эффективно и дошли до всех нуждающихся россиян.

Ранее 23 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о компаниях, имеющих право на беспроцентные кредиты. Премьер отметил, что воспользоваться ими смогут и крупные компании из пострадавших от COVID-19 отраслей.

20 апреля Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 апреля поручил оперативно запустить меры поддержки граждан и экономики. В первую очередь он призвал обеспечить финансовой помощью от государства предприятия, пострадавшие от коронавируса. В этой связи было предложено расширить программу выдачи льготных кредитов под выплату зарплат на предприятия среднего и крупного бизнеса. В рамках данной программы ВЭБ уже предоставляет гарантии и поручительства объемом до 100 млрд рублей.

15 апреля президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны перед совещанием с членами правительства анонсировал новые меры поддержки бизнеса. В частности, глава государства в качестве поддержки малого и среднего бизнеса Путин предложил оказание безвозмездной помощи. Полученные деньги предприятия смогут потратить в том числе на выплату зарплат.

При этом Путин отметил, что беспроцентные кредиты, выдаваемые предприятиям для оплаты труда работников, оказались неэффективными, так как банки неохотно идут навстречу заемщикам. В связи с этим он предложил обеспечить подобные кредиты гарантиями Внешэкономбанка. Такая поддержка должна составлять не менее 75% объема зарплатных займов.

Президент также призвал доработать список системообразующих предприятий. В него, по мнению Путина, должны войти предприятия, являющиеся важными для экономики страны. Данным организациям необходимо, как отметил российский лидер, предусмотреть новый социальный кредитный продукт, льготные кредиты на пополнение оборотных средств с субсидиями государства на размер ключевой ставки ЦБ РФ.

К

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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