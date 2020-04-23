Топ-менеджменту аэропорта Внуково сократили зарплаты более чем на 50%

Московский аэропорт Внуково сократил зарплаты топ-менеджменту более чем вполовину из-за сложной финансовой ситуации на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани 23 апреля.

«На фоне сложной ситуации в отрасли из-за пандемии коронавируса международный аэропорт Внуково сократил зарплаты топ-менеджменту более чем на 50%», — сообщили в пресс-службе «РИА Новости».

О сокращении зарплат своих сотрудников ранее в этот день сообщили и в «Аэрофлоте». По словам представителя перевозчика Михаила Демина, с 1 апреля выплаты были сокращены на 40%.

21 апреля в правительстве России допустили введение дополнительных мер поддержки перевозчиков и воздушных гаваней. Так, компаниям могут возместить недополученные доходы за февраль и март с дальнейшим предоставлением ежемесячных выплат. Аэропортам могут направить порядка 2,1 млрд рублей.

На фоне пандемии коронавируса многие страны, в том числе Россия, приостановили международное авиасообщение, при этом спрос на внутренние рейсы также снизился. В результате пассажиропоток в российских аэропортах упал на 90%, а средний чек на авиабилеты снизился на 40%.

По оценке экспертов, на восстановление авиаотрасли уйдет не менее трех лет. В начале апреля убытки авиакомпаний оценивались в более $250 млрд, что составляет примерно 30% годового дохода компаний.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.