«Аэрофлоту» выделят 300 млн рублей для перевозок в Калининград

Правительство России выделит Федеральному агентству воздушного транспорта 300 млн рублей для обеспечения доступности перевозок в Калининград в условиях коронавируса. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 20 апреля на интернет-портале правовой информации.

Такие меры предприняты с целью субсидирования доходов, которые авиакомпания «Аэрофлот» недополучила от перевозок из Калининграда в Москву и обратно.

Средства будут выделены из Резервного фонда правительства России.

Постановление подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным 17 апреля.

Авиационная отрасль в России оказалась одной из самых пострадавших в условиях пандемии коронавируса, повлекшей закрытие границ большинством стран.

15 апреля для поддержки российских авиакомпаний президент страны Владимир Путин поручил правительству выделить перевозчикам более 23 млрд рублей.