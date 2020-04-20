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«Аэрофлоту» выделят 300 млн рублей для перевозок в Калининград

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Правительство России выделит Федеральному агентству воздушного транспорта 300 млн рублей для обеспечения доступности перевозок в Калининград в условиях коронавируса. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 20 апреля на интернет-портале правовой информации.

Такие меры предприняты с целью субсидирования доходов, которые авиакомпания «Аэрофлот» недополучила от перевозок из Калининграда в Москву и обратно.

Средства будут выделены из Резервного фонда правительства России.

Постановление подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным 17 апреля.

Авиационная отрасль в России оказалась одной из самых пострадавших в условиях пандемии коронавируса, повлекшей закрытие границ большинством стран.

корона

15 апреля для поддержки российских авиакомпаний президент страны Владимир Путин поручил правительству выделить перевозчикам более 23 млрд рублей.

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