Кремль не увидел фактов несвоевременного реагирования КНР на коронавирус

В Кремле не видели подтвержденных фактов того, что Китай несвоевременно среагировал на угрозу распространения коронавируса, заявил в четверг, 23 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не видели никаких подтвержденных аргументов к подобным заявлениям», — заявил Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с тем, что Китай несвоевременно среагировал на угрозу распространения коронавируса и скрыл данные об инфекции.

Пресс-секретарю также задали вопрос об инициативе некоторых официальных лиц США подать иски против Китая для компенсации экономических потерь из-за COVID-19.

«Мы считаем, что коронавирус является общим вызовом для всего человечества, является вызовом для всемирной экономики и каждой страны в отдельности. Президент Путин убежден, что для общей победы над коронавирусом и над постепенным выводом мировой экономики из кризиса необходимы совместные скоординированные усилия», — подчеркнул Песков, добавив, что российская сторона находится в контакте с китайскими партнерами.

Днем ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в несвоевременном предупреждении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о COVID-19.

Ранее в этот же день посольство Китая в Австралии сообщило, что Канберра вслед за США начала проводить «антикитайскую политику», обвиняя КНР в сокрытии информации по коронавирусу и призывать к большей прозрачности в данном вопросе.

15 апреля телеканал Fox News заявил, что первый заразившийся коронавирусом человек работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Именно оттуда якобы произошла утечка вируса. Схожую теорию 5 апреля представили британские СМИ со ссылкой на разведку.

При этом президент США Дональд Трамп пообещал расследовать «странное» происхождение коронавируса. Кроме того, он обвинил Пекин и Всемирную организацию здравоохранения в сокрытии информации о заболевании COVID-19. По этой причине Вашингтон прекратил финансирование ВОЗ.

По информации международного статистического бюро Worldometer, на 23 апреля в мире более 2,64 млн инфицированных. Умерли свыше 184 тыс. человек.