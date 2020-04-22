Выпускающий аппараты ИВЛ уральский завод сообщил о нехватке персонала

Уральский приборостроительный завод в Екатеринбурге, занимающийся выпуском аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ищет свыше 200 новых сотрудников. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

«При осложнениях пациентам с коронавирусом, как вы знаете, жизненно необходимы аппараты ИВЛ, которых сейчас не хватает не только в России, но и по всему миру. В Екатеринбурге производство аппаратов на Уральском приборостроительном заводе должно увеличиться в 10 раз. В связи с этим предприятию очень нужны новые сотрудники — 236 человек», — написал Куйвашев.

Он отметил, что сотрудники могут рассчитывать не только на официальное заключение трудовых соглашений или договоров подряда, но и будут обеспечены обедами. Все работники, по словам губернатора, получат медицинские маски и смогут сдавать тест на коронавирус раз в 10 дней.

«Кроме того, завод организует доставку сотрудников на работу до дома, а после работы — домой. При выполнении работ за пределами установленных норм работники получат бесплатное питание», — добавил Куйвашев.

Ранее в этот же день глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о темпах производства аппаратов ИВЛ в России. В частности, министр заверил, что уже в апреле объем выпуска оборудования для искусственной вентиляции легких вырастет в восемь раз, пишет «Газета.ру».

20 апреля Росгвардии выделили почти 1,3 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 22 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 57 999 человек.

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