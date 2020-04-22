В Роспотребнадзоре заявили о достаточном количестве тестов на коронавирус в РФ

У России нет необходимости закупать тесты на коронавирус за рубежом. Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов в среду, 22 апреля.

«В настоящий момент 15 производителей зарегистрировали в России высокочувствительные тест-системы», — цитирует его ТАСС.

21 апреля Роспотребнадзор сообщил, что Россия передала странам СНГ в общей сложности около 200 тыс. тестов на коронавирус. Эпидемиологическая ситуация в СНГ в целом остается сложной, но стабильной, отметили в ведомстве. Противостоять стремительному распространению инфекции удается в том числе благодаря российской помощи и программам содействия, говорится в сообщении.

По состоянию на 22 апреля, в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 513 пациентов, выздоровели ― 4420.

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