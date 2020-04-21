Роспотребнадзор передал странам СНГ 200 тыс. тестов на коронавирус

Роспотребнадзор передал странам СНГ тесты для проведения примерно 200 тыс. исследований на коронавирус. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Эпидемиологическая ситуация в СНГ в целом остается сложной, но стабильной, отметили в ведомстве. Противостоять стремительному распространению инфекции удается в том числе благодаря российской помощи и программам содействия, говорится в сообщении.

В ходе совещания, в котором приняли участие представители профильных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполкома СНГ и Европейского регионального бюро ВОЗ, также был обсужден комплекс мер, помогающих избежать взрывного роста числа заболевших. Партнеры отметили использование российских методик и рекомендаций при проведении противоэпидемических мероприятий.

По данным Worldometer, на 21 апреля в мире более 2,5 млн заболевших. Более 172 тыс человек умерли, более 659 тыс. выздоровели.