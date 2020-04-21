Путин и Роухани обсудили борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Хасан Роухани провели телефонные переговоры. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщила администрация Роухани.
Стороны сошлись во мнении о необходимости обмена опытом борьбы с коронавирусом.
«Чиновники двух стран должны прилагать усилия для осуществления двусторонней торговли с соблюдением предписаний в сфере здравоохранения», — отметил Роухани.
Путин также указал на важность преодоления текущих трудных условий, подтвердив настрой на развитие двусторонних отношений.
Ранее 21 апреля стало известно, что Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Стороны выразили готовность наращивать сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе по линии министерств здравоохранения и других профильных структур.
Кроме этого, будет продолжена работа по возвращению граждан России и Турции на родину.