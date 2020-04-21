Путин и Роухани обсудили борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Хасан Роухани провели телефонные переговоры. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщила администрация Роухани.

Стороны сошлись во мнении о необходимости обмена опытом борьбы с коронавирусом.

«Чиновники двух стран должны прилагать усилия для осуществления двусторонней торговли с соблюдением предписаний в сфере здравоохранения», — отметил Роухани.

Путин также указал на важность преодоления текущих трудных условий, подтвердив настрой на развитие двусторонних отношений.

Ранее 21 апреля стало известно, что Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны выразили готовность наращивать сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе по линии министерств здравоохранения и других профильных структур.

Кроме этого, будет продолжена работа по возвращению граждан России и Турции на родину.