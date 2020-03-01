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Роухани предложил провести встречу по Идлибу без России

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Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid
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Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России. Такое предложение глава государства высказал 29 февраля во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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«Принимая во внимание нашу договоренность по таким принципам, как сохранение территориальной целостности Сирии, искоренение терроризма, защита невинных, быстрое урегулирование вопроса Идлиба, на этой встрече можно устранить противоречия», — цитирует его «РИА Новости».

Накануне Эрдоган заявил, что попросил президента России Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями.

Обстановка в сирийской провинции Идлиб обострилась в конце января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю сирийского конфликта.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

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