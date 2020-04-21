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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с распространением коронавируса

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин провел разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу распространения коронавирусной инфекции в мире. Об этом сообщили в Кремле во вторник, 21 апреля.

Стороны выразили готовность наращивать сотрудничество в борьбе с пандемией, в том числе по линии министерств здравоохранения и других профильных структур.

Кроме этого, будет продолжена работа по возвращению граждан России и Турции на родину.

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