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СК возбудил дело из-за поставки старых аппаратов ИВЛ во Владимире

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Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
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Следователи возбудили уголовное дело по факту поставки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), срок годности которых истек 15 лет назад, в одну из больниц Владимира. Об этом в среду, 22 апреля, сообщается на сайте Главного управления Следственного комитета России по региону.

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Дело возбудили по факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке медицинских изделий по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ.

Ранее в среду возбудить дело по факту этих поставок требовала прокуратура.

По данным СК, для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией руководство ГБУЗ ВО «Городская больница № 6 города Владимира» искала спонсоров по оснащению клиники аппаратами ИВЛ. Медучреждение в настоящее время имеет профильное назначение инфекционного госпиталя.

В конце марта этого года владимирская коммерческая организация по договору купли-продажи приобрела в обществе с ограниченной ответственностью Костромы 50 аппаратов наркозно-дыхательных «ФАЗА-5 НР». 7 апреля эти аппараты поставили в эту больницу.

На стадии получения благотворительной помощи комиссия клиники установила, что аппараты ИВЛ были 1999–2001 годов производства с регистрационными удостоверениями, действительными до ноября 2008 года. Срок их эксплуатации истек более 15 лет назад.

Также у ИВЛ имеется несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции — разброс дыхательного объема составляет 10–15%.

Комиссия признала эти аппараты непригодными для использования.

В результате следствие пришло к выводу о том, что под видом благотворительной помощи в больницу поставили не зарегистрированные в установленном законом порядке, недоброкачественные аппараты ИВЛ общей стоимостью 6 млн рублей.

СК устанавливает все обстоятельства по делу и лиц, причастных к преступлению против здоровья населения.

Как стало известно 20 апреля, больницы в Тульской области должны получить 20 аппаратов ИВЛ до конца недели.

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