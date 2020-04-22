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Мантуров рассказал о темпах производства аппаратов ИВЛ в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров в среду, 22 апреля, заявил, что только в этом месяце производство аппаратов искусственной вентиляции легких будет увеличено в восемь раз.

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«За счет экстренных решений в апреле будет увеличено производство ИВЛ в восемь раз — со 100 в марте до 800 единиц. В мае должны выйти на 2,5 тыс. штук и в июне на 3,5 тыс., если партнеры нас в этом не подведут»,— сказал министр на правительственном заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Он отметил, что в работе по импортозамещению помогают предприятия радиоэлектроники и отраслевые институты.

«Отгрузка произведенных ИВЛ идет по двум каналам: по контрактам, которые были подписаны регионами напрямую с производителями, и в рамках госконтракта Минпромторга с субъектами и Минздравом в объеме выделенных правительством 7,5 млрд рублей. Это больше 6 тыс. ИВЛ. Основная часть госзаказа придется на май и июнь», — добавил Мантуров.

20 апреля Россия заключила с США контракт на поставку датчиков потоков воздуха, необходимых для производства аппаратов искусственной вентиляции легких.

В тот же день Росгвардии выделили почти 1,3 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 22 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 57 999 человек. С начала эпидемии 513 пациентов скончались, 4420 человек выздоровели.

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