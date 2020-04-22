В Минздраве призвали воспринимать всех пациентов как больных COVID-19

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова считает, что все поступающие в стационар пациенты должны восприниматься как потенциально зараженные коронавирусной инфекцией.

«Каждый пациент, поступающий в стационар или обслуживающийся в поликлинике, должен восприниматься как потенциально опасный, как COVID- позитивный», — цитирует ее «РИА Новости» в среду, 22 апреля.

Также она отметила, что во всех медицинских учреждениях обязателен масочный режим, так как врачи должны быть организованы, а их работу необходимо обеспечить всеми средствами индивидуальной защиты.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что пик по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще не достигнут.

При этом он отметил, что наступление пика распространения COVID-19 в стране ничего не изменит в работе врачей, так как вся российская медсистема работает в «мобилизованном режиме».

По состоянию на 22 апреля в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 513 пациентов, выздоровели ― 4420. За последние сутки в стране зафиксировано 5236, большинство из них в Москве.

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