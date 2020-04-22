Рябков заявил о готовящемся саммите «ядерной пятерки»

Предстоящая видеоконференция лидеров «ядерной пятерки» не отменяет проведение очного саммита. Об этом 22 апреля заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Что касается переработки, в апреле наблюдаем пока нормальное текущее состояние и даже небольшой прирост на НПЗ, который составил +2,7%, в основном за счет изменений структурных: меньше производство керосина и в большей степени производство дизельного топлива», — сказал он на презентации экспертного доклада «Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России».

В случае с онлайн-саммитом на данный момент проделано недостаточно для того, чтобы назвать дату его проведения.

23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле российский лидер Владимир Путин призвал «ядерную пятерку» провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам главы государства, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир.

3 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на саммит с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании, которые также заверили в том, что примут участие во встрече. Отмечалось, что американский лидер планирует провести встречу с постоянными членами СБ ООН для того, чтобы добиться продвижения по вопросу трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Однако Рябков подчеркнул, что повестка саммита пяти постоянных членов Совбеза ООН должна быть шире, нежели вариант Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что стороны постараются сформировать повестку, позволяющую лидерам стран «пятерки» провести углубленный разговор, который будет касаться наиболее насущных проблем.

22 апреля Рябков сообщил, что темой саммита лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН станет реагирование на последствия пандемии коронавируса в мире.