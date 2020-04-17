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Лавров и Помпео условились взаимодействовать в подготовке саммита «пятерки»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео условились тесно взаимодействовать в плане подготовки саммита «пятерки» постоянных членов Совета безопасности ООН. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в МИД РФ.

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«Главы внешнеполитических ведомств согласились тесно взаимодействовать по подготовке инициированного президентом России саммита постоянных членов СБ ООН по широкому комплексу проблем международной безопасности, который предполагается провести позднее в текущем году», ― говорится в сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.

23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле российский лидер Владимир Путин призвал «ядерную пятерку» провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам главы государства, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир.

3 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на саммит с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании, которые также заверили в том, что примут участие во встрече. Отмечалось, что американский лидер планирует провести встречу с постоянными членами СБ ООН, для того чтобы добиться продвижения по вопросу трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Однако замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что повестка саммита пяти постоянных членов Совбеза ООН должна быть шире, нежели вариант Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что стороны постараются сформировать повестку, позволяющую лидерам стран «пятерки» провести углубленный разговор, который будет касаться наиболее насущных проблем.

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