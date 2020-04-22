Рябков назвал тему предстоящего саммита «пятерки» Совбеза ООН

Темой саммита лидеров стран ― постоянных членов Совета Безопасности ООН станет реагирование на последствия пандемии коронавируса в мире. Об этом в среду, 22 апреля, заявил ТАСС замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Нынешний онлайн-контакт, о котором идет речь, мыслится как разговор по вполне конкретному сюжету, а именно по последствиям эпидемии для перспектив взаимодействия по различным вопросам. То есть здесь больше упор на тематику того, что и как лидеры пяти стран ― постоянных членов Совета Безопасности ООН могут сделать совместно в порядке реагирования на этот новый вызов», ― рассказал он агентству.

Также Рябков отметил, что из-за сложной эпидемиологической обстановки согласование конкретных параметров саммита, в том числе его дата и место, затруднено.

23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле российский лидер Владимир Путин призвал «ядерную пятерку» провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам главы государства, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир.

3 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на саммит с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании, которые также заверили в том, что примут участие во встрече. Отмечалось, что американский лидер планирует провести встречу с постоянными членами СБ ООН для того, чтобы добиться продвижения по вопросу трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Однако Рябков подчеркнул, что повестка саммита пяти постоянных членов Совбеза ООН должна быть шире, нежели вариант Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что стороны постараются сформировать повестку, позволяющую лидерам стран «пятерки» провести углубленный разговор, который будет касаться наиболее насущных проблем.