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Жительницу Екатеринбурга обвинили в выводе за рубеж 2,8 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в выводе 2,8 млрд рублей на счета иностранных фирм. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

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«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — приводит ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в период с ноября 2014 года по март 2018 года вместе с сообщниками совершала незаконные валютные операции, оформленные как продажа и транспортировка труб и станков. Перевод денег осуществлялся на счета компаний, зарегистрированных за рубежом.

За указанный период сообщники вывели за рубеж более 2,8 млрд рублей в иностранной валюте. При этом агенту валютного контроля — коммерческому банку — предоставлялись документы с недостоверными данными о назначении валютных операций.

В отношении остальных нарушителей расследование дела продолжается.

11 октября 2019 года сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД перекрыли нелегальный канал вывода денег за рубеж. Преступная группа в течение трех лет вывела из России за границу по фальшивым документам более 1 млрд рублей.

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