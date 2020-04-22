Содом и столовка: «Дау» вышел к людям
«Дау» — главный скандал отечественного кино XXI века. Слухов и сплетен о нем набралось на несколько увесистых томов. Два полнометражных фильма из проекта Ильи Хржановского, «Дау. Наташа» и «Дау. Вырождение» (ранее известный как «Дау. Дегенерация»), выложены на официальный сайт проекта, правда, для платного просмотра. «Известия» ознакомились с этими картинами и пришли к выводу, что данные об их сверхмаргинальности преувеличены.
Фильмы и вокруг них
Весь проект «Дау» (изначально задумывался как байопик о советском физике Льве Ландау) условно можно разделить на собственно фильмы и на все, что происходило вокруг них, включая съемочный период, многолетнюю работу над материалом, инсталляцию в Париже в 2018 году, попытку получить прокатные удостоверения в Минкультуры, премьеру на Берлинале и полемику в СМИ, продолжающуюся до сих пор. Проблема была в том, что общественность слишком долго имела дело с тем, что вокруг, и у нее не было возможности составить свое мнение — все анонсированные Хржановским 700 часов контента оставались либо частично, либо полностью недоступны. Теперь можно восполнить этот пробел, тем более что сайт «Дау» анонсирует выход онлайн и остальных частей проекта.
Кадр фильма «Дау»
Попробуем кратко суммировать то, что можно увидеть в двух фильмах. «Дау. Наташа» — это вход во «вселенную», созданную Хржановским и целиком уместившуюся в некий секретный НИИ. 1950-е годы, буфет института. Отличное место для знакомства, сюда приходят ученые, в том числе зарубежные, здесь не только едят, но и обсуждают околонаучные вопросы. Наташа работает в буфете, ей помогает младшая официантка Ольга. Их можно назвать лучшими подругами, но они постоянно ссорятся, особенно когда выпьют. Им скучно, работу свою они ненавидят, мужчины относятся к ним потребительски. Наташа знакомится с французским ученым Люком Биже, для нее это шанс вырваться в другую жизнь. Вскоре местный кагэбэшник Ажиппо вызывает Наташу на допрос, и после ряда унижений заставляет подписать соглашение о сотрудничестве и донос на Биже. Наташа в западне. Занавес.
Все это снято в документальной манере, с большим вниманием к реквизиту и бережным отношением к звуку, имитирующему речь в многолюдных помещениях. Больше всего эта эстетика напоминает поздние работы Алексея Германа-старшего и картины его сына, Германа-младшего. Отдельные сцены сняты намеренно натуралистично, в том числе эпизоды секса, принятия ванны, пьяной драки. В целом, это довольно традиционное, качественно сделанное фестивальное кино, драма о тоталитарном режиме и маленьком человеке, раздавленном репрессивным аппаратом. Но отдельные детали настораживают. Речь персонажей вполне современная, равно как и внешность женщин.
Кадр фильма «Дау. Наташа»
Все это наводит на мысль, что представленный сюжет — не что иное как рамка, за пределами которой развиваются совсем иные события. Что перед нами, возможно, реалити-шоу, наподобие «Шоу Трумана», или некое мистическое пространство, как в сериале «Остаться в живых» — словом, не ляпы автора, а намеренные «флажки», призванные заинтриговать. Тем более что фабула двухчасовой «Наташи» легко вообразима в среднем ретро-сериале, ей трудно было бы зацепить искушенного зрителя, на что амбициозно претендует «Дау». Вряд ли бы без «рамки» фильм взяли в конкурс Берлинале, хотя сцены допроса действительно решены великолепно, правдоподобно и страшно.
Сеанс массового гипноза
«Дау. Вырождение» — последняя часть проекта, и примечательно, что его предлагают смотреть следом за «Наташей». Шестичасовая лента на Берлинале шла в параллельной секции. Нам показывают, как закончилась история НИИ. Настали новые времена, похоже, «оттепель», Наташи в буфете (и вообще в фильме) нет, там теперь другая начальница, помоложе, что наводит на печальные предположения о судьбе героини первой картины. В институте расслабленная атмосфера, танцы, песни под гитару, яркие платья, бурные романы, в том числе гомосексуальные. Пионеры ходят на экскурсии, их приводят к престарелому физику Дау, доживающему свой век памятником величию советской науки. На территории института представителями разных конфессий ведутся религиозные проповеди, отправляются ритуалы, временами довольно экзотические. В целях самопознания ученые участвуют в сеансах массового гипноза, которые заканчиваются бессознательными оргиями.
Кадр фильма «Дау. Вырождение»
Озабоченный нравственным разложением Ажиппо призывает на помощь радикально настроенных крепышей, ультраправых патриотов, готовых на все ради «правильных» идей. Они образуют крепкую ячейку, эпатируют и провоцируют местную публику, но до поры никого не бьют: таков приказ. Но затем поступает директива — стереть институт с лица земли, как Содом с Гоморрой.
«Рамка» здесь становится еще очевиднее. Помимо замеченных еще в «Наташе» маркеров, это те же религиозные проповеди — явно не из советского НИИ. В лаборатории института женщина зеркально имитирует поведение обезьяны, что подозрительно напоминает современный акционизм, а присутствие в этих сценах известнейшей художницы Марины Абрамович только усиливает этот акцент. Лектор делает «прогноз» о росте ничем не подкрепленного ура-патриотизма в нулевые и десятые годы XXI столетия и опасной ситуации на фоне истончения национальной идеи. Формально к этим намекам придраться куда сложнее, чем к осовремененной речи, но они считываются как публицистический пласт, который дополняет мифологический. «Вырождение» — кино куда более глубокое, чем «Наташа», сложное, требующее многоразового просмотра и осмысления, в нем много диалогов и быта — он тоже подан узнаваемо и современно.
По анонсам понятно, что многие из персонажей «Вырождения» будут героями отдельных фильмов и сериалов проекта, своего рода приквелов или спин-оффов, а авторы собираются выкладывать их в предпочтительном порядке — как главки в романе «Игра в классики»: можно смотреть в прямой хронологии или в рекомендованной — для более сильного впечатления. Вряд ли 14 фильмов охватят все 700 часов материала, вероятно, упор будет сделан на сериалы, и главным героем их станет, хочется верить, тот самый Дау, именем которого назван весь проект. И, конечно, интрига будет не в рамочном сюжете, поскольку мы уже знаем его финал.
Националисты и поросенок
Основные претензии к фильмам «Дау» мало связаны с их кинематографическими достоинствами. Спорят о методе. Одна сторона утверждает, что Илья Хржановский создал под Харьковом что-то вроде тоталитарной секты, нанял за копейки непрофессиональных актеров и издевался над ними. Будто бы он заставлял их не только месяцами жить в образе персонажей, как в реалити-шоу, но и придумывал им жестокие испытания. Сцены насилия тоже, якобы, были натуральными, возможно, актеры были жертвами. Сторонники этой теории считают, что само включение фильмов «Дау» в публичное поле безнравственно. Противники этой концепции отмечают, что все свидетельства такого рода нуждаются в доказательствах, а сами фильмы пространства для них практически не оставляют. Все сцены, даже самые жестокие, вполне обычны для современного авторского кино, не заметно, чтобы актеры подвергались реальному насилию, намеренному спаиванию и спариванию. Среди обсуждаемых эпизодов спорным может считаться разве что сомнительная шутка националистов с поросенком. Сегодня животных в кадре режут редко, хотя, скажем, в азиатском кино таких эксцессов достаточно.
Режиссер Илья Хржановский
Сам Илья Хржановский намеренно подбрасывает дрова в пламя спора, наслаждаясь бесплатной рекламой его исполинского кинодетища. Справедливости ради отметим, что в радикальных документальных высказываниях, например, Ульриха Зайдля или Александра Расторгуева правдоподобия в натуралистичных сценах куда больше. А в дилогии «Дау» скорее ощущается жесткий сценарий, работа с актерами, репетиции и даже ретушь отдельных моментов — их можно было бы даже просмаковать, будь это в намерениях автора. Перед нами все же кино, не скрывающее своей природы, пожалуй, несколько менее революционное, чем можно было ожидать, зато очень длинное.