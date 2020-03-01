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«Наташа» и медведи: чем запомнится Берлинале-2020

70-й кинофестиваль в столице Германии закончился победой иранцев, французов и русских
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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«Наташа» и медведи: чем запомнится Берлинале-2020
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2020-03-01 13:41:27
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Скандальный фильм Ильи Хржановского и Екатерины Эртель «Дау. Наташа» стал одним из победителей Берлинского международного кинофестиваля, а лейтмотивом смотра в 2020 году оказалась русская культура. Это лишь немногие из сюрпризов 70-го Берлинале, победу на котором одержал фильм иранца Мохаммада Расулофа «Зла не существует». «Известия» разобрались в трендах и результатах одного из самых престижных мировых киносмотров.

Риск, политика и шоу

После объявления многочисленных официальных и неофициальных наград юбилейного Берлинского кинофестиваля остро встает вопрос, какой след он оставит в мировом кинопроцессе. 70-й Берлинале, очевидно, был переходным. К его управлению пришла новая команда в лице чиновницы Мариэтты Ризенбек и эстета Карло Шатриана, предложившая первую версию перехода от коммерчески сенсационного подхода Дитера Кослика к комбинации новой политики (политкорректность плюс правозащитная риторика) и противоречащего ей художественного поиска. В результате Форум молодого кино по-прежнему оказался интереснее и разнообразнее официальной программы, но дистанция между ними, безусловно, сократилась — отбор Шатриана удовлетворил немецкое руководство, хотя и стал раздражать кинокритиков.

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берлинале-2020 мохаммад расулов

Дочь иранского режиссера Мохаммада Расулофа Баран Расулоф с «Золотым медведем», полученным за фильм «Зла не существует»

Фото: TASS/DPA/Christoph Soeder
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По моему глубокому убеждению, от любого большого кинофестиваля сохраняется память о нескольких выдающихся или особо сенсационных и спорных картинах и событиях (как правило, от пяти до 10). На них и остановлюсь.

Только ленивый не предсказывал победу фильму Мохаммада Расулофа «Зла не существует». Еще бы: режиссера не выпустили из Ирана, его кресло в зале оставалось пустым, а овации от этого становились еще более бурными. Удивительно другое — лауреат Берлинского «Золотого медведя» оказался действительно высококачественным и актуальным произведением не только для Ирана. В фильме речь шла о недопустимости смертной казни и личной ответственности и трагедии людей, вовлеченных в этот зловещий ритуал. Представляла картину большая иранская делегация, а одна молодая актриса (видимо, живущая на Западе) демонстративно скинула мусульманский платок навстречу фотографам. Искусство здесь соединилось с шоу.

«Дау» без контекста

Второй предсказуемой сенсацией стал выход на фестивальную арену проекта Ильи Хржановского «Дау». От попыток создать глобальное действо по аналогии с реализованным в Париже художественный руководитель и его спонсор и продюсер Сергей Адоньев перешли к представлению отдельных фильмов на фестивалях. «Дау. Наташа» в конкурсе Берлинале вызвала бурную полемику в прессе, разделила жюри (об этом заявил его председатель Джереми Айронс на заключительной церемонии) и принесла немецкому оператору Юргену Юргесу приз за выдающийся художественный вклад (а не просто за операторскую работу, как писалось в прессе). Действительно, в проекте, построенном на погружении участников (в большинстве своем не актеров) в реальность другого времени, именно оператор, управляющий несколькими камерами и не вмешивающийся в действие, превращает психодраму в произведение искусства.

И всё же, как мне кажется, вырванный из контекста отдельный фильм во многом теряет свою эффективность. Значительно более точное представление о проекте Хржановского дает не «Наташа», а показанная в другом разделе Берлинале шестичасовая фреска «Дау. Дегенерация». Но даже рисковому Шатриану не хватило мужества навязать членам международного жюри это тяжелое, но поучительное испытание.

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Ритхи Панх

Ритхи Панх

Фото: Global Look Press/Gregor Fischer/dpa
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Приз за лучший документальный фильм получила столь же оригинальная и поисковая, но менее дискуссионная работа камбоджийца Ритхи Панха «Облучаемый» (французский продюсер этого фильма Катрин Дюссар много работала с российскими режиссерами). Это скорее инсталляция, чем кинофильм. Автор на трех экранах, периодически складываемых в один, изобретательно монтирует хронику кровавых событий прошлого и настоящего и приходит к выводу, что только любовь может спасти человечество от самоуничтожения.

К сожалению, мне не удалось посмотреть картину французов Бенуа Дельпина и Гюстава Керверна «Стереть историзм», получившую «Серебряного медведя» в честь 70-летия Берлинале. Ее сверхактуальная тема — борьба человека со всесилием социальных сетей — вызвала бурную реакцию аудитории и мировой прессы.

Глобальное и национальное

На встрече представителей крупных кинофестивалей, организованной Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (ФИАПФ), представитель смотра в Анталии обрушился с во многом обоснованной критикой на ведущие мероприятия в Каннах, Берлине и Венеции. По его словам, своим влиянием они монополизировали фестивальные платформы в мире и занимаются исключительно пропагандой своей национальной кинематографии — французской, немецкой и итальянской соответственно. Но по отношению к нынешней Берлинале эти упреки представляются не вполне справедливыми. Например, конкурсный фильм «Берлин, Александерплац» — модернизированная версия классического романа Альфреда Деблина, поставленная выходцем из Афганистана Бурханом Курбани, — понимания не встретил, проигрывая одноименному сериалу Фассбиндера. Комбинация пародии, трагедии и сентиментального хеппи-энда не сработала. А вот «Ундина» Кристиана Петцольда всем понравилась и принесла заслуженный приз исполнительнице главной роли Рауле Беер.

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берлинале-2020 мохаммад расулов
Фото: Global Look Press/snapshot-photography/T.Seeliger
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Неожиданным лидером фестиваля оказалась русская культура. В фильме румына Кристи Пую «Мальмкрог», получившего приз за лучшую режиссуру в новом конкурсе «Встречи», русские аристократы (в основном на французском языке) в течение четырех часов обсуждают проблемы, поставленные в философских трактатах Владимира Соловьева. В этой же поисковой программе был, кстати говоря, показан и фильм о животных «Гунда» Виктора Косаковского.

А в Форуме молодого кино можно было посмотреть экспериментальный дебют Марии Игнатенко «Город уснул», который произвел на меня чрезвычайно сильное впечатление, хотя призов и не получил. Заключительным моим фестивальным просмотром стала отреставрированная версия классической голливудской комедии «Рыбка по имени Ванда», в финале которой, как помнят зрители, эротическое вожделение героини вызывает простое перечисление русских фамилий от Горбачева до Достоевского.

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