«Наташа» и медведи: чем запомнится Берлинале-2020
Скандальный фильм Ильи Хржановского и Екатерины Эртель «Дау. Наташа» стал одним из победителей Берлинского международного кинофестиваля, а лейтмотивом смотра в 2020 году оказалась русская культура. Это лишь немногие из сюрпризов 70-го Берлинале, победу на котором одержал фильм иранца Мохаммада Расулофа «Зла не существует». «Известия» разобрались в трендах и результатах одного из самых престижных мировых киносмотров.
Риск, политика и шоу
После объявления многочисленных официальных и неофициальных наград юбилейного Берлинского кинофестиваля остро встает вопрос, какой след он оставит в мировом кинопроцессе. 70-й Берлинале, очевидно, был переходным. К его управлению пришла новая команда в лице чиновницы Мариэтты Ризенбек и эстета Карло Шатриана, предложившая первую версию перехода от коммерчески сенсационного подхода Дитера Кослика к комбинации новой политики (политкорректность плюс правозащитная риторика) и противоречащего ей художественного поиска. В результате Форум молодого кино по-прежнему оказался интереснее и разнообразнее официальной программы, но дистанция между ними, безусловно, сократилась — отбор Шатриана удовлетворил немецкое руководство, хотя и стал раздражать кинокритиков.
Дочь иранского режиссера Мохаммада Расулофа Баран Расулоф с «Золотым медведем», полученным за фильм «Зла не существует»
По моему глубокому убеждению, от любого большого кинофестиваля сохраняется память о нескольких выдающихся или особо сенсационных и спорных картинах и событиях (как правило, от пяти до 10). На них и остановлюсь.
Только ленивый не предсказывал победу фильму Мохаммада Расулофа «Зла не существует». Еще бы: режиссера не выпустили из Ирана, его кресло в зале оставалось пустым, а овации от этого становились еще более бурными. Удивительно другое — лауреат Берлинского «Золотого медведя» оказался действительно высококачественным и актуальным произведением не только для Ирана. В фильме речь шла о недопустимости смертной казни и личной ответственности и трагедии людей, вовлеченных в этот зловещий ритуал. Представляла картину большая иранская делегация, а одна молодая актриса (видимо, живущая на Западе) демонстративно скинула мусульманский платок навстречу фотографам. Искусство здесь соединилось с шоу.
«Дау» без контекста
Второй предсказуемой сенсацией стал выход на фестивальную арену проекта Ильи Хржановского «Дау». От попыток создать глобальное действо по аналогии с реализованным в Париже художественный руководитель и его спонсор и продюсер Сергей Адоньев перешли к представлению отдельных фильмов на фестивалях. «Дау. Наташа» в конкурсе Берлинале вызвала бурную полемику в прессе, разделила жюри (об этом заявил его председатель Джереми Айронс на заключительной церемонии) и принесла немецкому оператору Юргену Юргесу приз за выдающийся художественный вклад (а не просто за операторскую работу, как писалось в прессе). Действительно, в проекте, построенном на погружении участников (в большинстве своем не актеров) в реальность другого времени, именно оператор, управляющий несколькими камерами и не вмешивающийся в действие, превращает психодраму в произведение искусства.
И всё же, как мне кажется, вырванный из контекста отдельный фильм во многом теряет свою эффективность. Значительно более точное представление о проекте Хржановского дает не «Наташа», а показанная в другом разделе Берлинале шестичасовая фреска «Дау. Дегенерация». Но даже рисковому Шатриану не хватило мужества навязать членам международного жюри это тяжелое, но поучительное испытание.
Ритхи Панх
Приз за лучший документальный фильм получила столь же оригинальная и поисковая, но менее дискуссионная работа камбоджийца Ритхи Панха «Облучаемый» (французский продюсер этого фильма Катрин Дюссар много работала с российскими режиссерами). Это скорее инсталляция, чем кинофильм. Автор на трех экранах, периодически складываемых в один, изобретательно монтирует хронику кровавых событий прошлого и настоящего и приходит к выводу, что только любовь может спасти человечество от самоуничтожения.
К сожалению, мне не удалось посмотреть картину французов Бенуа Дельпина и Гюстава Керверна «Стереть историзм», получившую «Серебряного медведя» в честь 70-летия Берлинале. Ее сверхактуальная тема — борьба человека со всесилием социальных сетей — вызвала бурную реакцию аудитории и мировой прессы.
Глобальное и национальное
На встрече представителей крупных кинофестивалей, организованной Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (ФИАПФ), представитель смотра в Анталии обрушился с во многом обоснованной критикой на ведущие мероприятия в Каннах, Берлине и Венеции. По его словам, своим влиянием они монополизировали фестивальные платформы в мире и занимаются исключительно пропагандой своей национальной кинематографии — французской, немецкой и итальянской соответственно. Но по отношению к нынешней Берлинале эти упреки представляются не вполне справедливыми. Например, конкурсный фильм «Берлин, Александерплац» — модернизированная версия классического романа Альфреда Деблина, поставленная выходцем из Афганистана Бурханом Курбани, — понимания не встретил, проигрывая одноименному сериалу Фассбиндера. Комбинация пародии, трагедии и сентиментального хеппи-энда не сработала. А вот «Ундина» Кристиана Петцольда всем понравилась и принесла заслуженный приз исполнительнице главной роли Рауле Беер.
Неожиданным лидером фестиваля оказалась русская культура. В фильме румына Кристи Пую «Мальмкрог», получившего приз за лучшую режиссуру в новом конкурсе «Встречи», русские аристократы (в основном на французском языке) в течение четырех часов обсуждают проблемы, поставленные в философских трактатах Владимира Соловьева. В этой же поисковой программе был, кстати говоря, показан и фильм о животных «Гунда» Виктора Косаковского.
А в Форуме молодого кино можно было посмотреть экспериментальный дебют Марии Игнатенко «Город уснул», который произвел на меня чрезвычайно сильное впечатление, хотя призов и не получил. Заключительным моим фестивальным просмотром стала отреставрированная версия классической голливудской комедии «Рыбка по имени Ванда», в финале которой, как помнят зрители, эротическое вожделение героини вызывает простое перечисление русских фамилий от Горбачева до Достоевского.