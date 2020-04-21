В Москве ввели новые меры для борьбы с коронавирусом

Власти Москвы вводят в городе дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Документ об изменениях в действующие ограничения подписал мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 21 апреля.

Так, со среды жители Москвы с подозрением на коронавирус, а также с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний должны соблюдать обязательный режим самоизоляции наравне с гражданами, у кого подтвердилось наличие инфекции. Передвигаться по городу им можно только для посещения медучреждений и только при наличии цифрового пропуска, который можно оформить бесплатно через портал nedoma.mos.ru, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив SMS на номер 7377.

Сожители этой категории граждан также обязаны соблюдать режим самоизоляции. Выйти из дома им разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью, при угрозе жизни и здоровью, для похода в ближайший магазин или аптеку, а также выгула собаки в 100 м от дома и выноса мусора.

«При передвижении в таких случаях не допускается использование транспортных средств, за исключением передвижения в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях на основании оформленного цифрового пропуска», — говорится в документе.

Изменения вносятся и в порядок передвижения по городу волонтеров и проезда некоторых видов транспорта. Так, добровольцы, зарегистрированные в ГБУ «Мосволонтер», также смогут получить цифровые пропуска, без необходимости регистрации в ГБУ «Моя карьера». Грузовой транспорт сможет ездить по городу без пропуска в период с 22:00 до 06:00.

Также власти исключили нотариальные конторы из списка организаций, которые обязаны приостановить работу на период ограничений по коронавирусу. Таким образом, они смогут возобновить свою деятельность.

По данным на 21 апреля, в Москве коронавирус выявлен у 29433 человек, 2057 из них уже выздоровели, 233 человека скончались. Так как динамика роста числа заразившихся коронавирусом сохраняется, то говорить о возможном смягчении введенных в городе ограничений пока преждевременно, отмечал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

В то же время власти фиксируют стабилизацию числа тяжелобольных COVID-19, а медучреждения постепенно входят в плановый режим работы. Количество и качество тестов на коронавирус значительно возросло, отмечал Сергей Собянин.

Обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы и Подмосковья действует с 29 марта. Пропускной режим действует с 15 апреля и будет продлен до 1 мая. В последние дни жители столицы добросовестно соблюдали введенные ограничения. Власти ожидают, что выйти на плато удастся к концу апреля – началу мая.

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