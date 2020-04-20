Жесткий пропускной режим в Москве продлят до 1 мая

До 1 мая будет продлен жесткий пропускной режим, этого будет достаточно для снижения распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России в понедельник, 20 апреля.

По его словам, в течение недели-полутора будет понятно, как действовать дальше в столице в ситуации с этим вирусом.

Градоначальник добавил, что на этой неделе со среды в Москве введут автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков карантинного режима на транспорте в метро, наземном общественном транспорте, и на личных автомобилях. Это поможет дополнительно ужесточить контроль и усилить меры сдерживания.

«На этой стадии, мне кажется, достаточно. Мы поймем, что происходит, какая динамика развития, в течение недели-полутора более-менее будет понятно, как мы будем дальше двигаться, потому что мы уже достаточно долго живем в режиме ограничений движения и самоизоляции», — добавил мэр.

Ранее, 18 апреля, Собянин писал в своем блоге, что «борьба не закончилась» и «эпидемия не отступила», а от того, что удастся предпринять сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться в последующие недели. «Как мы сможем оградить москвичей от беды», — заключил мэр.

Кроме того, сити-менеджер объявил о введении нового вида пропусков — для волонтеров. Получить такие электронные пропуска могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер». Их количество в неделю не ограничено.

С вечера 29 марта в Москве и Подмосковье действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии этому примеру последовали и другие регионы страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве Собянин анонсировал 13 апреля введение электронных пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно. Пешеходам пропуска не нужны.

По данным оперштаба на 20 апреля в России зафиксировано 47 121 случаев коронавируса, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии погибло 405 пациентов, 3446 — выздоровели.

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