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В Роспотребнадзоре сообщили о дезинфекции жилищ госпитализированных с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В случае госпитализации пациента с коронавирусом в Москве проводится бесплатная дезинфекция его жилища. Об этом сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.

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«Кроме текущей дезинфекции по указанию управления Роспотребнадзора по Москве в случае госпитализации больного с коронавирусной инфекцией в квартире проводятся работы по заключительной дезинфекции», — передает «Интерфакс».

Дезинфекцию будет проводить ГУП «Московский городской центр дезинфекции». Время работ будет согласовываться с жителями квартиры по телефону. При этом у них остается право отказаться от обработки, отметили в ведомстве.

В ходе работ будут дезинфицированы двери, стены, полы и по возможности все предметы обихода (посуда, белье, игрушки и уборочный инвентарь). Также будут обработаны подъезды: входные группы, почтовые ящики, лифтовые холлы и лифты, лестничные марши и площадки, двери квартир, ковши мусоропроводов и другие поверхности.

По последним данным, в России подтвердились 52 763 случая заболевания COVID-19, из них 5642 — за последние сутки. 3873 человека вылечились. 456 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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