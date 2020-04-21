Парикмахерам дали рекомендации по работе в период пандемии

Роспотребнадзор во вторник, 21 апреля, опубликовал рекомендации для сотрудников салонов красоты и других предприятий сферы услуг по работе с клиентами в период пандемии.

Так, ведомство советует обслуживать посетителей только по предварительной записи и по одному человеку в зале. Перерыв между клиентами должен составлять 20 минут, чтобы исключить контакты, а ожидать приема клиенты должны снаружи, соблюдая дистанцию в 1,5 м.

Рекомендовано отказаться от предложения клиентам напитков, сотрудникам употреблять пищу на рабочем месте также не следует.

Работники должны быть в масках, которые нужно менять каждые три часа вне зависимости от того, одноразовые они или многоразовые, или респираторах, а также средствах индивидуальной защиты IV типа — пижаме, медицинском халате, шапочке, перчатках, носках, тапочках или туфлях.

Работодатель обязан проверять у каждого работника температуру тела и временно отстранить от работы сотрудников, входящих в группы риска. Работники должны регулярно мыть руки, в помещении должна проводиться уборка с дезинфицирующими средствами и проветривание, пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Ранее в ведомстве посоветовали магазинам не давать покупателям самостоятельно взвешивать продукты.

По состоянию на 21 апреля в России подтвердились 52 763 случаев заболевания COVID-19, из них 5642 — за последние сутки. 3873 человека вылечились. 456 пациентов скончались.

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