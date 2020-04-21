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Ученые рассказали о самом заразном периоде коронавируса

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Shen Bohan
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Заболевшие кopонaвируcнoй инфекцией наиболее заразны в период от одного до двух дней до начала проявления симптомов. Китайские ученые выяснили, что 44% случаев распространения СOVID-19 происходит от бессимптомных пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

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В исследовании участвовали 94 пациента, у которых в течение 32 дней с момента появления симптомов брали пробы. Всего было собрано 414 мазков из носа и горла.

Анализ 77 случаев, когда были достоверно известны и источники инфекции, и заразившийся, позволил исследователям рассчитать, когда люди наиболее заразны. По оценкам ученых, контагиозность возникает за 2,3 дня до появления симптомов и достигает пика за 0,7 дня до начала проявления заболевания у источника.

Согласны со своими китайскими коллегами и немецкие ученые. Они выделили живой вирус от пациентов и их исследование показало, что инфекционный вирус вырабатывается до появления симптомов и в первую неделю болезни. Даже абсолютно бессимптомный человек в ходе исследования вырабатывал инфекционный вирус.

При этом ученые отмечают, что пробы из носа и горла пациентов содержали огромное количество вирусов — примерно в 1000 раз больше, чем у пациентов с ОРВИ. Это отчасти объясняет, почему новый коронавирус так заразен.

Выделения вируса из носа и горла происходят только на ранних этапах заболевания. В то время, когда начинают проявляться яркие симптомы и выделение вируса достигает пика, инфекция часто уже успевает добраться до легких, отмечают ученые.

По словам авторов, для прекращения новых вспышек, отслеживание контактов и одиночное выявление случаев может быть неэффективным, так как, более 30% случаев являются следствием предсимптомной или бессимптомной передачи. Чтобы остановить эпидемию, должны быть идентифицированы более 90% распространителей вируса, а для этого надо проводить массовое тестирование.

1 апреля сообщалось, что ученые из Гонконга нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом. Согласно их данным, переливание крови от переболевших людей может помочь новым пациентам.

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