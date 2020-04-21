Пушков посоветовал краснодарской чиновнице самой шить бахилы

Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал заместителя главы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за слова о том, что врачи должны самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

По его словам, замминистра отчитала врачей, но обеспечить медиков бахилами и защитными средствами — это ее задача. Пушков возмутился тем, кто будет лечить людей, если врачи начнут заниматься пошивом средств защиты. Также сенатор добавил, что если Игнатенко не может обеспечить местных врачей необходимым, то пусть «сама и шьет».

Как пишет RT, в региональном минздраве уточнили, что не занимаются закупками средств индивидуальной защиты для больниц, а только выделяют деньги на их покупку на основании заявок медучреждений.

«Пошив отдельных элементов СИЗ — марлевых масок, тканевых бахил — всегда являлся обычной практикой медучреждений и входит в обязанности младшего медицинского персонала», — заявили в местном Минздраве.

Кроме того, заместитель губернатора Краснодарского края по социальным вопросам Анна Минькова заявила, что замглавы краснодарского минздрава не будут увольнять. По ее словам, вызывать вопросы может форма, в которой была поставлена задача, но сама задача является абсолютно нормальной историей, отмечает РЕН ТВ.

20 апреля замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко обратилась ко врачам региона в ходе онлайн-совещания с главами районных и региональных больниц, напоминает телеканал «360». Она отчитала сотрудников медицинских учреждений за то, что они ждут, пока их обеспечит средствами защиты государство.

«В чем сложность нашить бахил? Понимаю, костюмы «Тайвек», или маски лицевые, или очки, или респираторы... Почему вы ждете манны небесной? Вам не стыдно?» — возмутилась Игнатенко.

17 апреля на заседании координационного совета по промышленности, посвященном производству средств индивидуальной защиты и медизделий, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о производстве более 8 млн медицинских масок в сутки. Кроме того, министр рассказал о росте суточного объема производства антисептиков с 45 до 300 л.

16 апреля сообщалось об увольнении акушерки Краснодарского края за шуточную попытку обменять медицинские маски и антисептики на квартиру.