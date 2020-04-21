В Москве выявили и госпитализировали нарушившего карантин водителя с коронавирусом

В Москве на дороге выявили больного коронавирусом водителя и госпитализировали. Об этом 20 апреля сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Водителя остановили 20 апреля на улице Алабяна, уточняет НСН. Известно, что он нарушил официальный карантин: у мужчины подтвержденный коронавирус. На место прибыла машина скорой помощи, эвакуатор и экипаж дорожного патруля. Нарушителя госпитализировали.

В дептрансе назвали подобные нарушения вопиющей безответственностью по отношению к себе и окружающим, сообщает телеканал «360».

20 апреля сообщалось, что москвичка сдала заболевшего коронавирусом сына полиции за нарушение самоизоляции. Из-за легкой формы заболевания ему позволили лечиться дома, а также запретили покидать квартиру всем его домочадцам. Несмотря на это, на следующий день мужчина вышел из дома. Нарушителя задержали и отправили в обсерватор в принудительном порядке. Теперь ему грозит штраф.

По данным оперштаба, 20 апреля в Москве зафиксировано 2026 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 26 350 человек. Более 80% пациентов, которые за последние сутки заболели коронавирусом в столице, младше 65 лет.

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