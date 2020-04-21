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В Подмосковье за неделю выявили больше 800 нарушителей режима самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Московской области за неделю выявили 824 нарушителя режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе главного управления Госадмтехнадзора региона.

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В ходе рейдов сотрудники Госадмтехнадзора и полиции выявили 739 физических и 85 юридических лиц, нарушивших режим самоизоляции, а также запрет на деятельность в режиме самоизоляции, пишет REGNUM. Всех нарушителей привлекут к ответственности.

Наибольшее число нарушений зафиксировали в Химках — 174, далее следует Балашиха — 173, затем Одинцово — 102, Люберцы — 91, Котельники и Реутов — 50, Ленинский округ — 32, Дзержинский — 28.

Сотрудники ведомств патрулировали общественное пространство, проверяли наличие разрешений на перемещение по городу, привлекали к ответственности нарушителей запрета об осуществлении деятельности на объектах торговли и услуг.

С 29 марта в Москве и Подмосковье ввели режим обязательной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Из дома горожанам можно выходить только при наличии веской причины: сходить в магазин, в аптеку, выгулять собаку, вынести мусор. Для поездок на транспорте с 15 апреля необходимо оформлять цифровой пропуск.

Нарушители режима самоизоляции привлекаются к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, а также по статье 3.6 Кодекса Московской области об административных правонарушениях, пишет РИАМО.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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