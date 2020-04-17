Минпромторг допустил отмену запрета на экспорт средств против коронавируса

После насыщения внутреннего рынка, Минпромторг России будет предлагать отмену запрета на экспорт средств для борьбы с коронавирусом. Об этом 17 апреля заявил глава ведомства Денис Мантуров.

«Если мы получим подтверждение, что у нас есть запасы, чтобы не было никаких перебоев по всем цепочкам потребления, по той номенклатуре, по которой мы наладили массовое производство, то, конечно, мы будем выходить с инициативой постепенно снижать и снимать вообще запреты по поставке такой продукции», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Мантурова, уже сейчас данные опросов Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), а также от аптечных сетей, свидетельствуют об удовлетворении потребностей внутреннего рынка в некоторых средствах борьбы с коронавирусом. В частности, в антисептиках.

Министр отметил, что ранее объем производства антисептиков составлял 45 л в сутки. Сейчас же он достиг 300 л в сутки за счет того, что многие косметологические компании занялись их производством. В дальнейшем планируется выйти на уровень 360 л в сутки.

Ранее в пятницу Мантуров заявил, что предприятия в России опережают план и уже производят более 8 млн медицинских масок в сутки.

4 марта правительство России ввело запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий для защиты интересов граждан в реалиях распространения заболевания COVID-19. Еще одной целью запрета является борьба с возникновением «искусственного дефицита» отдельных видов средств индивидуальной защиты, которые спекулянты могут отправлять за границу. Запрет будет действовать до 1 июня.