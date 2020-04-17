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ФРП в 2020 году докапитализируют еще на 30 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Фонд развития промышленности (ФРП) в 2020 году будет докапитализирован еще на 30 млрд рублей. Об этом 17 апреля заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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«В настоящее время по линии ФРП одобрено около 50 займов на общую сумму 14,5 млрд рублей, 30 проектов уже получили финансирование на сумму свыше 10 млрд рублей. Благодаря этим средствам многие предприятия уже нарастили объемы производства или начали выпускать необходимую продукцию. С учетом высокого спроса на программу ФРП и эффективной работы по доведению средств до промышленных предприятий было принято решение о докапитализации фонда на 30 млрд рублей», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Изначально бюджет фонда составлял 24 млрд рублей, однако впоследствии он был увеличен на 10 млрд рублей для реализации противоэпидемиологических мер. При этом работа ФРП была переориентирована на поддержку производителей продукции, направленной на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Мантуров отметил, что в настоящий момент происходит перестройка структуры промышленности и это является не только ответом на пандемию, но и подготовкой реального сектора к новым запросам и моделям потребительского спроса.

«Сейчас у нас есть уникальная возможность перевести локомотив всего реального сектора на новые рельсы и существенно повысить свои позиции с учетом меняющейся структуры глобального рынка», — сказал Мантуров.

Ранее в пятницу Мантуров заявил, что предприятия в России опережают план и уже производят более 8 млн медицинских масок в сутки.

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