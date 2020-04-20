В Москве зафиксировали рекордно низкое число машин на дорогах

Рекордно низкое количество автомобилей на дорогах Москвы зафиксировали 19 апреля. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.

«Даже в первый день Нового года, когда все отдыхают, машин было больше!» — отметили в дептрансе.

По информации департамента, 1 января 2020 года по Москве передвигались 1,36 млн машин. 19 апреля их было 1,14 млн.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве мэр города Сергей Собянин анонсировал 13 апреля введение электронных пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно, выявлением нарушителей занимаются сотрудники полиции.

18 апреля пропускной режим был ужесточен: мэр заявил, что с 22 апреля для проезда в общественном транспорте в Москве можно использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области, а при оформлении цифрового пропуска неjбходимо указывать индивидуальный номер проездного, в ином случае он не сработает.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране с начала пандемии заболел 47 121 человек. Случаи заражения зарегистрированы в 76 регионах страны. Больше всего новых заболевших за последние сутки в Москве (2026), Московской области (578) и Санкт-Петербурге (86).

В общей сложности в стране зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человек выздоровели.

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