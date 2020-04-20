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В России упали продажи водки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России снизился спрос на водку. С 30 марта по 5 апреля продажи упали на 41% по сравнению с первой неделей прошлого месяца. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском».

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Аналитики также зафиксировали падение на 37% по отношению к неделе с 16 по 22 марта.

Снижение продаж наблюдалось и по другим алкогольным напиткам — в среднем на 24–58% Реализация пива упала на 26% по отношению к началу марта.

В Росалкогольрегулировании при этом указали, что в марте самым большим спросом пользовались импортные напитки из-за того, что россияне ожидали повышения цен на них.

По мнению экспертов, низкий спрос связан с тем, что люди уже сделали запасы.

«В период ажиотажного спроса потребители делали запасы, в том числе и алкоголя. Они постепенно, но незначительно пополняются. Однако эта динамика изменится: покупатели переходят в режим жесткой экономии, не всем удалось сохранить работу и стабильный доход, что будет отражаться на покупках алкоголя», — отметил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Директор по работе с ритейлерами Nielsen Россия Константин Локтев отметил, что с начала марта продажи алкоголя в крупнейших розничных сетях еженедельно увеличивались (по сравнению с аналогичными периодами прошлого года).

Ранее «Известия» писали, что «Опора России» предложила Минфину ускорить процесс снятия ограничения с онлайн-продаж алкоголя.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Алкогольная пауза: россияне сокращают покупки спиртного во время эпидемии

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