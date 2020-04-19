В России составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника

В Университете прокуратуры России разработали криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника. Результаты проведенного исследования опубликованы на сайте Генпрокуратуры в воскресенье, 19 апреля.

Типичными психологическими чертами несовершеннолетних преступников являются социальная дезадаптация, повышенная внушаемость, сочетающаяся с оппозиционным отношением к запретам и предписаниям, искаженное представление о социально одобряемых ценностях (смелость, дружба, солидарность, взаимовыручка), стремление к быстрому удовлетворению возникающих потребностей любыми способами, обостренное чувство независимости, негативизм, эгоизм, ограниченность круга интересов, сниженная способность к эмпатии, игнорирование потребностей и интересов окружающих.

По данным прокуратуры, почти половина несовершеннолетних, совершивших преступления в 2019 году, воспитывались в семье с одним родителем (45,9%), и почти 10% — вне семьи.

Кроме этого, в университете обратили внимание на низкий уровень образования несовершеннолетних преступников. В прошлом году большинство из них имели начальное или основное общее образование (79,7%), 15,3% — среднее (полное) общее и только 2,1% – среднее профессиональное образование. 25% несовершеннолетних на момент совершения преступления нигде не учились и не были студентами.

Каждый девятый несовершеннолетний в России совершает преступление в состоянии алкогольного опьянения (в 2017 году — 12,6%, в 2018 году — 11,8%, в 2019 году — 11,6%).

От взрослых правонарушителей несовершеннолетних отличает значительно более высокая доля групповых преступлений. Также отмечено, что каждый девятый несовершеннолетний в России совершает преступление в состоянии алкогольного опьянения.

83,1% несовершеннолетних в 2019 году совершили преступления против собственности, 7,6% — против жизни и здоровья, 4,4% — преступления, связанные с оборотом наркотиков.