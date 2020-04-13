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Названы лидирующие по числу зарегистрированных преступлений регионы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Наибольшее число преступлений с начала 2020 года в России было зафиксировано в Москве и составило 23,9 тыс. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает RT со ссылкой на данные МВД России.

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Согласно данным рейтинга, составленного телеканалом на основе оперативных данных, на втором месте по числу зарегистрированных преступлений оказалась Московская область. Там за январь–февраль было совершено 12,1 тыс. преступлений. Далее следуют Краснодарский край с показателем 12 тыс., Челябинская область и 10,2 тыс. преступлений, за ней — Ростовская область и 9,6 тыс. преступлений, пишет сайт kp.ru.

Вместе с тем, меньше всего преступлений зарегистрировали в Ненецком автономном округе — 124, на Чукотке — 126, в Ингушетии — 322, а также в Магаданской области (472) и в Республике Калмыкия (508).

В МВД отметили, что всего за указанный период в России было зарегистрировано 327,3 тыс. преступлений, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года, отмечают в МВД, сообщает «Федеральное агентство новостей».

3 апреля сообщалось, что в России на 8% снизилось число совершенных под алкоголем преступлений, по сравнению с 2018 годом. Наибольшее снижение числа таких преступлений по сравнению с предыдущим годом зафиксировано в Северной Осетии — 446 случаев (ниже на 51,6%), а наибольший рост — на 19,8% — в Дагестане (846 случаев). В Москве по итогам 2019 года количество «алкогольных» преступлений составило 6487 случаев, что меньше на 2,5%, а в Московской области — 9397 (меньше на 9,5%).

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