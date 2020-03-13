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В Челябинской области задержали мужчину за преступление 20-летней давности

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следственные органы завершили расследование дела в отношении 50-летнего жителя Челябинской области, который совершил преступление в 2002 году, сообщили в пятницу, 13 марта, в СУ СК по области.

Речь идет об инциденте, который произошел в поселке Зауральском Еманжелинского района. «Обвиняемый во время ссоры нанес множественные удары двум людям, один из которых позднее от полученных травм умер. Здоровью второго был причинен вред средней тяжести», — говорится в сообщении.

После произошедшего злоумышленник исчез, и все эти годы скрывался от правоохранителей. Сейчас, в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет, он был обнаружен и задержан.

6 февраля сообщалось, что в Перми следователи установили личность мужчины, который совершил убийство в 2002 году. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в день гибели мужчина с подругой шли по железнодорожным путям и встретили трех незнакомцев. Произошел конфликт, в результате которого один из группы ударил мужчину ножом в шею. Пострадавший скончался на месте.

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