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Стали известны детали убийства мужчины сыном в Забайкалье

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Фото: РЕН ТВ
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В Забайкальском крае сын-подросток застрелил отца. Подробности трагедии во вторник, 3 марта, стали известны РЕН ТВ.

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По данным следственного управления СК России по региону, убийство произошло 2 марта. Несовершеннолетний в ходе ссоры несколько раз выстрелил в мужчину из ружья.

«В результате огнестрельных ранений лица и грудной клетки мужчина скончался на месте», — говорится на сайте ведомства.

Как рассказала РЕН ТВ жена погибшего, сын оборонялся. Она уточнила, что муж в день убийства был сильно пьян. Он часто угрожал и ей, и сыну расправой. Из-за страха женщина не обращалась с заявлением в полицию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку»), его мать собирает деньги на адвоката.

Ранее во вторник Омский областной суд приговорил 29-летнюю женщину к 11 годам лишения свободы за убийство дочери. Осужденная будет отбывать наказание в колонии общего режима.

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