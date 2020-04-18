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Зеленский анонсировал новый обмен удерживаемыми лицами с Россией

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев ведет новые переговоры о возвращении соотечественников из России. Об этом он заявил 17 апреля в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина».

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Накануне состоялся первый в 2020 году обмен между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса по формуле «20 на 14».

«Следующий шаг: мы хотим обменять тех людей, которые находятся или в Крыму, или на территории Российской Федерации. Это осложняет ситуация с коронавирусом. Но мы понимаем, что жизнь на коронавирусе не останавливается», — отметил украинский президент.

Он также признался, что Киев предложил Минской контактной группе регулярно проводить переговоры в онлайн-формате не по графику, а по необходимости, чтобы ускорить процесс обмена удерживаемыми лицами. Остальные участники, по словам Зеленского, поддержали данную инициативу.

Обмен прошел утром в четверг, 16 апреля. ДНР передала Киеву девять человек, а в республику вернулись 10 пленных. ЛНР отправила на подконтрольную Украине территорию 11 лиц, в обмен получив четырех человек. Участники обмена были в масках и старались соблюдать социальную дистанцию на фоне пандемии коронавируса.

В свою очередь, Евросоюз поприветствовал состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом по формуле «35 на 35». Спецборты с россиянами, находившимися на Украине, и украинскими гражданами, освобожденными в России, приземлились во Внуково и Борисполе соответственно.

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