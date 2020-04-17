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Православный флешмоб во Владивостоке будут транслировать онлайн

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В воскресенье, 19 апреля, во столице Приморья состоится необычный флешмоб, посвященный Пасхе. Впервые его устроит хор духовенства Владивостокской епархии совместно с певцами Митрополичьего хора. Участники будут петь у стен строящегося Спасо-Преображенского кафедрального собора. Флешмоб можно будет посмотреть и послушать в интернете, отмечает РИА «Восток-Медиа».

«К нашему глубочайшему сожалению, в этом году в дни Страстной Седмицы и Пасхи в Приморском крае запрещены не только массовые мероприятия, но и богослужения с участием прихожан. Конечно, наш небольшой концерт, пусть и в совершенно новом формате, не сможет заменить столь привычного и любимого православными приморцами общегородского крестного хода, который ежегодно совершался в день празднования Святой Пасхи, не говоря уже о посещении храма — это не сопоставимо», — рассказал регент хора духовенства Владивостокской епархии диакон Андриан Чунчук.

Иеромонах мужского монастыря Феодорит Сеньчуков 14 апреля рассказал о том, как можно освятить пасхальный кулич в домашних условиях. Необходимо трижды пропеть тропарь Святой Пасхи. На каждом из них необходимо перекреститься и окропить кулич святой водой. Тропарь читается так: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». При окроплении полагается произносить: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

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