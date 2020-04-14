Иеромонах рассказал об освящении пасхальных куличей дома

Иеромонах Высоко-Петровского мужского монастыря Феодорит Сеньчуков во вторник, 14 апреля, в интервью Пятому каналу рассказал о том, как можно освятить пасхальный кулич в домашних условиях.

Чтобы благословить кулич необходимо трижды пропеть тропарь Святой Пасхи. На каждом из них необходимо перекреститься и окропить кулич святой водой. Тропарь читается так: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». При окроплении полагается произносить: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

«Освящение — акт сакральный, поэтому в привычном понимании его проводит священник в храме. Но каждый человек при желании сам может осветить любую вещь, в том числе куличи. Это, конечно, не будет тем освящением, которое мы наблюдаем в храме. Но коль скоро нет другой возможности, можно действовать таким образом», — сказал он.

Ранее, 12 апреля, стало известно, что Русская православная церковь приняла решение совершать богослужения Страстной недели в Москве в отсутствие прихожан из-за пандемии коронавируса.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2 774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерло 170 человек, 1 694 пациента выздоровели.

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