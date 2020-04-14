Прямой эфир
Сюжет:

Иеромонах рассказал об освящении пасхальных куличей дома

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иеромонах Высоко-Петровского мужского монастыря Феодорит Сеньчуков во вторник, 14 апреля, в интервью Пятому каналу рассказал о том, как можно освятить пасхальный кулич в домашних условиях.

Особый выход: москвичам не запретят посещать гипермаркеты
Какие ограничения ждут столицу на следующей неделе и как они скажутся на эпидемии

Чтобы благословить кулич необходимо трижды пропеть тропарь Святой Пасхи. На каждом из них необходимо перекреститься и окропить кулич святой водой. Тропарь читается так: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». При окроплении полагается произносить: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

«Освящение — акт сакральный, поэтому в привычном понимании его проводит священник в храме. Но каждый человек при желании сам может осветить любую вещь, в том числе куличи. Это, конечно, не будет тем освящением, которое мы наблюдаем в храме. Но коль скоро нет другой возможности, можно действовать таким образом», — сказал он.

Ранее, 12 апреля, стало известно, что Русская православная церковь приняла решение совершать богослужения Страстной недели в Москве в отсутствие прихожан из-за пандемии коронавируса.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2 774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерло 170 человек, 1 694 пациента выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В РПЦ удивились сообщениям об оштрафованных прихожанах в Москве
В РПЦ сравнили с фарисеями демонстрирующих бесстрашие в пандемию священников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020