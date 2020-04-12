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В РПЦ удивились сообщениям об оштрафованных прихожанах в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Русской православной церкви (РПЦ) удивлены информации о прихожанах в Москве, которые якобы были оштрафованы. Об этом 12 апреля написал в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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«Если достоверна информация о том, что некоторые из пришедших сегодня в московские храмы людей были оштрафованы, это вызывает вопросы», — написал он.

По мнению Легойды, если прихожане не входят в группу риска и не должны оставаться на карантине, то непонятна причина, по которой их оштрафовали. Он отметил, что предписание главного санитарного врача города Москвы проводить богослужения без прихожан начинает действовать с понедельника, 13 апреля.

Ранее в воскресенье стало известно, что РПЦ приняла решение совершать богослужения Страстной недели в Москве в отсутствие прихожан.

В ВОЗ 12 апреля заявили, что рост количества заразившихся коронавирусом в Москве обусловлен нарушением мер предосторожности. Например, более 3 млн москвичей выходили из дома в пятницу, 10 апреля, по данным столичного оперативного штаба.

Управление Московской патриархии получило 11 апреля предписание главного государственного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой обеспечить с 13 по 19 апреля временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий и других помещений, кроме священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для онлайн-трансляций.

За день до этого мэр столицы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве начиная с 13 апреля.

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России с начала эпидемии зарегистрировано 15 770 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 130 человек, а вылечились ― 1291.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

В России также запущен хештег #молитесьдома.

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