Врач дала советы о пищевой безопасности при подготовке к Пасхе

Готовые куличи безопасно покупать во время пандемии коронавируса, однако важно соблюдать ряд гигиенических мер. Об этом в пятницу, 17 апреля, рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

«Вы можете испечь кулич сами, можете купить готовый, как покупаете хлеб, в этом нет никакой проблемы, это абсолютно безопасно», — заявила она в интервью радио Sputnik.

При этом Бережная напомнила, что приобретать товар необходимо в вакуумной упаковке, которую перед покупкой важно проверить на предмет повреждений, а дома тщательно вымыть.

Касаемо покраски яиц, врач рекомендует использовать только пищевые красители или вовсе обойтись без них, поскольку обычные краски могут быть токсичными и «при нагревании могут выделять какие-то вещества».

Также, по ее словам, безопасными растительными красителями являются лук и свекла.

14 апреля иеромонах мужского монастыря Феодорит Сеньчуков рассказал о том, как можно освятить пасхальный кулич в домашних условиях.

19 апреля православные верующие будут отмечать светлый праздник Пасхи, или Светлое Христово Воскресение — великий праздник христианской церкви, посвященный воскрешению Иисуса Христа. В этом году из-за ситуации с коронавирусом и введенным режимом самоизоляции вход на пасхальную службу будет закрыт.