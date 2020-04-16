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Телеканалы МИЦ «Известия» будут транслировать пасхальную службу в прямом эфире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Телеканалы «Известия» и «78», входящие в мультимедийный информационный центр «Известия», 18 апреля покажут пасхальную службу в прямом эфире. Телеканал «Известия» начнет прямую трансляцию Пасхальной службы из храма Христа Спасителя в Москве в 23:00 мск. На телеканале «78» прямой эфир Пасхального богослужения из Сампсониевского собора Санкт-Петербурга начнется в 22:50.

Кроме того, на телеканале «Известия» будет показана церемония схождения Благодатного огня, которая пройдет 18 апреля 2020 года в иерусалимском храме Гроба Господня. Церемония состоится без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за опасности коронавируса. Прямая трансляция на телеканале «Известия» начнется ориентировочно в 13:15 мск. В Москву Благодатный огонь будет доставлен 19 апреля.

Все трансляции также будут доступны в сети интернет на портале IZ.RU и сайте 78.ru.

19 апреля православные верующие будут отмечать светлый праздник Пасхи, или Светлое Христово Воскресение — великий праздник христианской церкви, посвященный воскрешению Иисуса Христа. В этом году из-за ситуации с коронавирусом и введенным режимом самоизоляции вход на Пасхальную службу будет закрыт, но телеканалы МИЦ «Известия» помогут встретить главный православный праздник дома без нарушения традиций.

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