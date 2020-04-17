Адвокат рассказал о симптомах коронавируса у летчика Ярошенко

У отбывающего наказание в американском штате Коннектикут летчика Константина Ярошенко есть симптомы заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов.

«Он уверен, что коронавирусом там заразились абсолютно все заключенные», — приводит слова адвоката ТАСС.

Кроме того, по словам Ярошенко, в тюрьме готовятся к визиту представителя генпрокуратуры США, добавил Тарасов. Адвокат напомнил, что ранее уже появлялась информация о заражениях коронавирусом среди сотрудников и заключенных в данном учреждении.

«Мы надеемся на то, что наше прошение, поданное в Бюро тюрем, будет удовлетворено, что Константину сбавят срок... потому что его здоровье в опасности», — уверен Тарасов.

2 апреля стало известно, что защита Ярошенко направила прошение властям США о досрочном освобождении россиянина из тюрьмы из-за угрозы его здоровью в связи с пандемией коронавируса.

Ранее жена летчика сообщила, что у него предварительно диагностировано ОРВИ, которое протекает без осложнений. При этом она отметила, что, учитывая ситуацию с распространением коронавируса в США, сохраняется высокая угроза для жизни мужа.

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Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко отрицает вину и называет дело против него сфабрикованным.

Российские власти и родные летчика неоднократно просили передать его на родину. Осенью 2019 года американские власти в очередной раз отказали в передаче его РФ. Позже в посольстве России в США заявили о негуманном и жестоком обращении с Ярошенко.