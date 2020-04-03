Адвокат попросил США освободить летчика Ярошенко из-за коронавируса

Защита Константина Ярошенко направила прошение властям США о досрочном освобождении россиянина из тюрьмы из-за угрозы его здоровью в связи с пандемией коронавируса. Об этом в четверг, 2 апреля, рассказал адвокат Алексей Тарасов.

«Мы буквально сегодня направили прошение, адресованное Бюро тюрем и начальнику тюрьмы в Данбери в штате Коннектикут, об освобождении Константина Ярошенко. Речь идет об освобождении его на постоянной основе для выезда [из США] на родину в Ростов-на-Дону, где проживают его супруга и дочь», — цитирует защитника ТАСС.

Тарасов пояснил, что ходатайство было подано по причине того, что в исправительном учреждении были зафиксированы случаи заражения COVID-19 среди заключенных и охранников. При этом адвокат добавил, что у осужденного имеется ряд хронических заболеваний, а также ослаблен иммунитет, что может значительно сказаться на его состоянии в случае инфицирования коронавирусом.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила тот факт, что многие россияне содержатся в тюрьмах США уже много лет, а российское ведомство ведет продолжительные переговоры об освобождении Константина Ярошенко, Виктора Бута, Богданы Осиповой, Романа Селезнёва и многих других.

26 марта сообщалось о том, что отбывающий срок российский летчик заболел ОРВИ и не получает медицинскую помощь. Позже его жена заявила, что Ярошенко прошел обследование в санчасти, а его болезнь протекает без осложнений. Однако она подчеркнула, что что, учитывая ситуацию с распространением коронавируса в США, сохраняется высокая угроза для жизни мужа.

В 2010 году Константин Ярошенко был похищен американскими агентами в Либерии по сфабрикованному прокуратурой делу по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков. При этом о задержании российского гражданина на территории третьей страны Вашингтон Москву не уведомил. Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы в тюрьме «Форт-Дикс» штата Нью-Джерси, откуда его в середине июня 2018 года перевели якобы из-за стычки с другим арестантом.

Российские власти и родные летчика неоднократно просили передать его на родину. 28 октября 2019 года стало известно, что американские власти вновь отказали в передаче его РФ. 29 октября в посольстве России в США заявили о негуманном и жестоком обращении с Ярошенко. 30 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о своем намерении просить у властей США помиловать Ярошенко.