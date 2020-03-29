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Жена летчика Ярошенко рассказала о состоянии его здоровья

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Фото: РИА Новости
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О состоянии здоровья россиянина Константина Ярошенко, находящегося в тюрьме в США, сообщила его супруга. У него предварительно диагностировано ОРВИ, которое протекает без осложнений.

«Костя более или менее. Протекает нормально, температуры под сорок нет. Горло, нос — как у всех. Сегодня вроде бы вызывают в санчасть», — цитирует Викторию Ярошенко ТАСС. При этом она отметила, что, учитывая ситуацию с распространением коронавируса в США, сохраняется высокая угроза для жизни мужа.

О том, что Константин Ярошенко может быть болен ОРВИ и не получает медицинскую помощь, стало известно 26 марта.

24 марта сообщалось, что защита осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко намерена просить суд освободить его из-за ситуации с COVID-19 в штате Коннектикут, где он отбывает наказание.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко отрицает вину и называет дело против него сфабрикованным. В настоящий момент он отбывает срок в тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут).

Российские власти и родные летчика неоднократно просили передать его на родину. 28 октября 2019 года стало известно, что американские власти вновь отказали в передаче его РФ. 29 октября в посольстве России в США заявили о негуманном и жестоком обращении с Ярошенко. 30 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о своем намерении просить у властей США помиловать Ярошенко.

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