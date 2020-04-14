Школу построят в Кисловодске к новому учебному году по нацпроекту

В Кисловодске возводят школу на 275 мест. Ее строят в рамках реализации нацпроекта «Образование». Сдача в эксплуатацию запланирована на осень 2020 года.

Как пишет NewsTracker со ссылкой на краевое министерство строительства, сейчас здание готово на 66%. Рядом с ним вскоре появятся игровые, спортивные, метеорологическая и географическая площадки. На самой территории проведут работы по озеленению.

На первом этаже разместят вестибюль, спальни, гардероб младшей школы, учительскую, мастерские и кабинет психолога. Там же оборудуют кладовые, медицинский кабинет и обеденные залы.

На втором этаже будут учебные классы, мастерская кулинарии, читальный, актовый зал и артистическая. Предусмотрено помещение для музыкальных инструментов, зал игротеки и спортивный зал. На третьем этаже оборудуют лаборантские, радиоузел, учебные классы.

Стоимость строительства — 387 млн рублей. Деньги поступят из регионального и федерального бюджетов.

1 апреля сообщалось, что в Ставрополе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют проспект Кулакова. На это выделяется 100 млн рублей.