Прямой эфир
Сюжет:

Школу построят в Кисловодске к новому учебному году по нацпроекту

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кисловодске возводят школу на 275 мест. Ее строят в рамках реализации нацпроекта «Образование». Сдача в эксплуатацию запланирована на осень 2020 года.

Как пишет NewsTracker со ссылкой на краевое министерство строительства, сейчас здание готово на 66%. Рядом с ним вскоре появятся игровые, спортивные, метеорологическая и географическая площадки. На самой территории проведут работы по озеленению.

На первом этаже разместят вестибюль, спальни, гардероб младшей школы, учительскую, мастерские и кабинет психолога. Там же оборудуют кладовые, медицинский кабинет и обеденные залы.

На втором этаже будут учебные классы, мастерская кулинарии, читальный, актовый зал и артистическая. Предусмотрено помещение для музыкальных инструментов, зал игротеки и спортивный зал. На третьем этаже оборудуют лаборантские, радиоузел, учебные классы.

Стоимость строительства — 387 млн рублей. Деньги поступят из регионального и федерального бюджетов.

1 апреля сообщалось, что в Ставрополе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют проспект Кулакова. На это выделяется 100 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минкультуры заключило 75% соглашений в рамках нацпроекта «Культура»
Путин рассказал о целях нацпроектов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020