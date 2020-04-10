Минкультуры заключило 75% соглашений в рамках нацпроекта «Культура»

Министерство культуры отслеживает последствия, вызванные эпидемиологической ситуацией в стране, и находится в постоянном контакте с регионами по вопросам реализации нацпроекта «Культура», в рамках которого уже заключены 75% соглашений. Об этом в пятницу, 10 апреля, рассказала замминистра культуры Ольга Ярилова.

«Мы пристально следим за ситуацией, еженедельно собираем региональных министров культуры на видеоконференции и, что называется, сверяем часы. На сегодняшний день все-таки мы провели практически все конкурсные процедуры в рамках нацпроекта «Культура», — заявила Ярилова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Она также сообщила, что на 70% объектов, которые планируются к постройке, ремонту или реконструкции, ведутся работы в установленном графике по «дорожной карте». За 2020 год таких объектов должно быть сделано более 300.

Ярилова добавила, что в случае внесения изменений в 44-ФЗ, министерство может рассмотреть перенос сроков исполнения заключенных договоров на более поздние сроки.

30 января сообщалось, что субъектам России удалось выполнить все показатели национального проекта «Культура» 2019 года.

Нацпроект «Культура» состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». На его реализацию из бюджета в 2019–2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документ утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей. они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.