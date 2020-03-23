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Реновацию культурно-досугового центра проведут в Таре Омской области

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Фото: Минкульт Омской области
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В Омской области запустили одно из направлений национального проекта «Культура» — реновацию учреждений культуры, которая подразумевает не только реконструкцию здания, но и наполнение его новыми функциями. Первым объектом стал культурно-досуговый центр «Север» в Таре, построенный в 1971 году.

На все работы из федерального и областного бюджетов выделено 221 млн рублей, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН». «Свои двери обновленный центр откроет в декабре 2021 года. КДЦ «Север» сможет принимать не только коллективы из районов Омской области, но и из Омска и других регионов», — сообщили в минкультуры региона. Подвальное помещение станет используемым цокольным этажом с новыми функциями, по-новому расположатся кинозал и кафе.

Как сообщалось ранее, Омская область в 2020 году получит 57 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура». Благодаря предстоящим Дельфийским играм в регион также удалось привлечь дополнительные инвестиции. Каждая музыкальная школа получит новое фортепиано, а площадки, на которых пройдут этапы Больших Дельфийских игр, оснастят современным мультимедийным оборудованием.

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