Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют

Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы. Об этом сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко 14 апреля.

«По результатам первичных проверок будут аннулированы около 900 тыс. пропусков, которые содержат некорректные или недостоверные данные (например, написания фамилий с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН», — сказал он.

Таким образом, будет аннулировано действие почти каждого третьего пропуска.

Лысенко объяснил, что цифровой документ выдается по заявительному принципу, но впоследствии указанные данные проверяются. За предоставление ложной информации грозит административная ответственность.

Накануне глава департамента призвал не создавать ажиотаж и не оформлять «на всякий случай» или «просто так».

Как отмечал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, особенно тщательно будет проверяться информация о работодателях, указанная в заявках для выезда на работу. Так, будет уточнена информация о фактической работе предприятия, существует ли указанный ИНН и является ли заявитель его сотрудником.

С 15 апреле в Москве начинают действовать пропуска для передвижения на любом виде транспорта, в том числе велосипеде. Получить цифровой документ можно через nedoma.mos.ru, а также позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

Для детей младше 14 лет пропуск не требуется, но передвигаться по городу они могут только в сопровождении родителей. Водители такси будут обязаны проверять наличие пропуска у пассажира, а при несовпадении маршрута фактического и указанного в цифровом документе — отказывать клиенту в поездке. На въездах в Москву все автомобили также будут проверяться на наличие пропуска, который должен быть у каждого человека в машине.

Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу по-прежнему можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

Форма заявления была опубликована в понедельник, 13 апреля. К вечеру того же дня было оформлено свыше 1,8 млн пропусков, 90% из них были поданы для совершения поездок на работу. При этом уже появились случаи мошенничества

По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2 774 — за последние сутки. 1 694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.