Минздрав предупредил о распространении коронавируса в радиусе 4 м

Коронавирус может распространяться в радиусе 4 м от заразившегося. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико 14 апреля.

По его словам, к такому выводу пришли специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США, проводившие исследования для Всемирной организации здравоохранения.

Также выяснилось, что коронавирус сохраняет свою жизнеспособность в аэрозоле от 30 минут до 3 часов, а на различных предметах — до нескольких дней. Таким образом, вероятность заражения контактным путем не ниже, чем воздушно-капельным.

Рост числа инфицированных специалист объяснил «шашлычными выходными» две недели назад, когда многие граждане нарушили только введенный режим самоизоляции.

Из-за усиления интенсивности распространения инфекции проследить цепочку заражаемости, в частности в Москве, очень трудно, отметил Брико. Эффективность новых ограничений станет понятна только через неделю, добавил он.

«Если мы не соблюдаем и не выполняем эти основные рекомендации, которые позволяют сгладить эту остроту подъема заболеваемости, то, конечно, это сказывается на уровне заболеваемости», — отметил специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович указала на отсутствие позитивной динамики в ситуации с COVID-19 в России. Причиной тому она также назвала безответственность некоторых граждан, которые пренебрегают превентивными мерами.

В связи с этим специалисты обновили прогноз по наступлению пика заражаемости в стране. По мнению доктора биологических наук Михаила Кирпичникова, максимальное количество пациентов будет наблюдаться в конце апреля — перед майскими праздниками. После этого заражаемость должна выйти на плато, продолжительность которого будет зависеть от дисциплины населения.

По состоянию на 14 апреля в России диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

В Москве число заразившихся за сутки увеличилось на 1489 человек, причем 85% из них — граждане младше 65 лет.

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