Прямой эфир
Сюжет:

Минздрав предупредил о распространении коронавируса в радиусе 4 м

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коронавирус может распространяться в радиусе 4 м от заразившегося. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико 14 апреля.

По его словам, к такому выводу пришли специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США, проводившие исследования для Всемирной организации здравоохранения.

Форма пика: Путин призвал готовиться к разным сценариям эпидемии
Президент предупредил, что бездействие глав регионов во время распространения COVID-19 будет рассматриваться как преступная халатность

Также выяснилось, что коронавирус сохраняет свою жизнеспособность в аэрозоле от 30 минут до 3 часов, а на различных предметах — до нескольких дней. Таким образом, вероятность заражения контактным путем не ниже, чем воздушно-капельным.

Рост числа инфицированных специалист объяснил «шашлычными выходными» две недели назад, когда многие граждане нарушили только введенный режим самоизоляции.

Из-за усиления интенсивности распространения инфекции проследить цепочку заражаемости, в частности в Москве, очень трудно, отметил Брико. Эффективность новых ограничений станет понятна только через неделю, добавил он.

«Если мы не соблюдаем и не выполняем эти основные рекомендации, которые позволяют сгладить эту остроту подъема заболеваемости, то, конечно, это сказывается на уровне заболеваемости», — отметил специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович указала на отсутствие позитивной динамики в ситуации с COVID-19 в России. Причиной тому она также назвала безответственность некоторых граждан, которые пренебрегают превентивными мерами.

В связи с этим специалисты обновили прогноз по наступлению пика заражаемости в стране. По мнению доктора биологических наук Михаила Кирпичникова, максимальное количество пациентов будет наблюдаться в конце апреля — перед майскими праздниками. После этого заражаемость должна выйти на плато, продолжительность которого будет зависеть от дисциплины населения.

По состоянию на 14 апреля в России диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

В Москве число заразившихся за сутки увеличилось на 1489 человек, причем 85% из них — граждане младше 65 лет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

кв

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подмосковных водителей предупредили о тотальной проверке пропусков с 15 апреля
В ВОЗ назвали условия для победы России над коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020