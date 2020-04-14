Более 85% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет

Более 85% новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве приходится на граждан младше 65 лет. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

За последние сутки в столице выявили 1489 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Среди них 44,5% москвичи в возрасте от 18 до 45 лет. Доля новых заболевших в возрасте от 46 до 65 лет составляет 36,5%, от 66 до 80 лет — 9%, и старше 80 лет — 5%.

При этом 5% новых инфицированных в Москве это несовершеннолетние граждане.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 13 002 заболевших. В России число зараженных превысило 21 тыс.

В оперштабе напомнили, что c конца марта в Москве и Подмосковье действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам можно покидать жилища только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку, утилизации мусора, а также для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома.

Период с 30 марта по 30 апреля в России объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин и подмосковный губернатор Андрей Воробьев объявили о введении в регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года в китайском городе Ухань и позже распространилась в большинстве стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции в мире.

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